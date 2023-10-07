Актриса Шона Трпчич внезапно скончалась в 56 лет
4 октября ушла из жизни Шона Трпчич, актриса, продюсер и востребованная художник по костюмам.
На счету Шоны более шести десятков проектов. В частности, она занималась шоу вселенной "Звездных войн" - разрабатывала костюмы для сериалов "Асока", "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта". Как рассказывала женщина, будучи большой поклонницей фантастики и комиксов, влившись в команду франшизы, она осуществила свою давнюю мечту.
Среди других предприятий артистки, начиная с 1990 года, - "Могучие рейнджеры","Светлячок", "Ангел","Торчвуд", культовый хоррор "Хижина в лесу","Что скрывает ложь","Дневники "Красной туфельки".
На ее актерском счету - фильм ужасов 1992 года с Джози Биссетт "Майки".
Кончину Трпчич, трижды номинированной на премию "Эмми", подтвердили в ее агентстве Gersh и в Lucasfilm. Причина не называется. Отмечено, что еще буквально пару дней назад женщина публиковали в своем аккаунте в соцсети отчет о путешествию по пустыне в районе Палм-Дезерт в Калифорнии.
В прошлом месяце Шоне исполнилось 56 лет. У нее осталось двое детей.