5 необычных фактов о Фаине Раневской

Фаине Раневская мечтала стать актрисой и стала ею. Ей не помешала необычная внешность, высокий рост и фигура, отсутствие образования и даже заикание. "Рамблер" собрал 5 необычных фактов о Фаине Раевской.

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Ее называли королевой второго плана и самой остроумной женщиной Москвы. Всю ее жизнь разобрали на цитаты, которые знают даже те, кто не видел ее фильмов. Она покорила мир своим талантом, мудростью, самоиронией и совершенно особенным взглядом на мир.

Другое имя

Мало кто знает, что имя актрисы — Фаина Гиршевна Фельдман, а свой известный псевдоним "Раневская" она позаимствовала у героини пьесы "Вишневый сад". По такому принципу действовали многие творческие люди во времена СССР, так как боялись антисемитизма.

Дурнушка и неумеха

В семье Фаину считали дурнушкой и неумехой: она была стеснительной девушкой с нестандартной внешностью и заикалась. По словам Фаины Георгиевны, ее "унылая носатая физиономия" пугала людей. Однако конвенциональная красота — это далеко не главное для актрисы и человека.

Мечта стать актрисой

Над мечтой Раневской играть на сцене смеялись все. Даже родной отец не верил, что она сможет построить карьеру. Позже решение стать профессиональной актрисой и уехать в Москву стало причиной разрыва отношений с родителями.

Чтение и благотворительность

Раневская много читала, поэтому на вопрос врача, встревоженного состоянием ее легких, она ответила, что просто дышит Пушкиным. Актриса помогала не только близким, но и совсем людям. Из-за этого порой оставалась без денег, раздавая свои гонорары. Актриса обожала животных и свои последние годы прожила вдвоем с дворняжкой Мальчиком, которого подобрала на улице и выходила. После смерти актрисы на ее надгробии установили фигурку любимого животного.

Любимая еда