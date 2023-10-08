Съемки «Казино Рояль» чуть не загубили карьеру Мадса Миккельсена

Недавно датский актёр Мадс Миккельсен поделился, что во время съёмок «Казино Рояль» чуть не загубили свою карьеру. Дело в том, что во время полёта на самолёте он заснул и потерял сценарий фильма. Затем документ нашёл уборщик, однако не понял, что находится перед ним, поэтому просто выбросил его в мусорку.

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Актёр отмечает, что каждая страница текста была подписана его именем, поэтому на нём лежала ещё большая ответственность.

Я сел в самолет, начал читать и заснул. Когда проснулся, я вышел и просто оставил его там. Мне повезло, что какой-то уборщик выбросил сценарий и не понял, что это такое. Это могло бы стать концом моей карьеры.