Дочь Алентовой считала, что мать была резка с Владимиром Меньшовым

"Если было плохо, то говорили, что плохо. Даже если кто-то уже поднялся на пьедестал. Так мы прожили всю жизнь. И наша дочь Юля считала, что мы были друг к другу достаточно резкими. Нас это удивляло. Потому что мы были не резкими, а честными. И это качество сохранили до конца", - отметила актриса.