Умерла актриса Нина Матвиенко

Умерла актриса из "Как закалялась сталь" Нина Матвиенко
8 октября ушла из жизни Нина Матвиенко, советская и украинская актриса и певица.
Об уходе народной артистки Украинской ССР сообщила ее дочь, певица Антонина Матвиенко. Причины и обстоятельства смерти 75-летней исполнительницы не уточнены.
Нина Митрофановна Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Верёвки, - его солистка. Пела в составе трио "Золотые ключи".
Матвиенко - лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Активно гастролировала по республикам СССР и за рубежом - Европа, Северная Америка.
Снималась в телевизионных фильмах и кинокартинах - Валя в "Как закалялась сталь" 1973-го, социальная драма "Обвиняется свадьба", "Соломенные колокола", "Улыбка зверя" и другие. Вокал артистки звучит в проектах "Пропавшая грамота", "Иванко и царь Поганин", "Сорочинская ярмарка", прочих.