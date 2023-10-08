Умерла актриса Нина Матвиенко

8 октября ушла из жизни Нина Матвиенко, советская и украинская актриса и певица.

Об уходе народной артистки Украинской ССР сообщила ее дочь, певица Антонина Матвиенко. Причины и обстоятельства смерти 75-летней исполнительницы не уточнены.

Нина Митрофановна Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Верёвки, - его солистка. Пела в составе трио "Золотые ключи".

Матвиенко - лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Активно гастролировала по республикам СССР и за рубежом - Европа, Северная Америка.