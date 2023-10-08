Умер актер Атила Песиани

В Париже умер сыгравший в 130 фильмах актер Атила Песиани
6 октября в Париже, Франция, в возрасте 66 лет скончался актер Атила Пасиани.
Как передает MEHR, причиной смерти артиста стал рак, с которым ветеран иранского кинематографа сражался последние годы.
Песиани родился в 1957 году в Тегеране в семье актрисы Джамили Шейхи. На экранах дебютировал в 1981 году. В фильмографии - 130 проектов: "Путешественники", "Дипломат", "Грязные руки", "Последний ужин", "Кома", "Прекращение огня", "Изгой".
Кроме того Песиани отметился как сценарист, помощник режиссера и кастинг-директор.
Артист - номинант нескольких наград в категориях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана".