Умер актер Атила Песиани

6 октября в Париже, Франция, в возрасте 66 лет скончался актер Атила Пасиани.

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Как передает MEHR, причиной смерти артиста стал рак, с которым ветеран иранского кинематографа сражался последние годы.

Песиани родился в 1957 году в Тегеране в семье актрисы Джамили Шейхи. На экранах дебютировал в 1981 году. В фильмографии - 130 проектов: "Путешественники", "Дипломат", "Грязные руки", "Последний ужин", "Кома", "Прекращение огня", "Изгой".

Кроме того Песиани отметился как сценарист, помощник режиссера и кастинг-директор.