Юлия Такшина — о диете, сыновьях и кумирах из советского кинематографа

Юлию Такшину зрители знают по многим ролям, но в последнее время поклонники с интересом следят за судьбой ее героини Марьям из сериала «Балабол».

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Воспользовавшись выходом нового сезона — мы поговорили с Юлией о профессии, детях, диете и артистах старой закалки.

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— Юлия, начну, пожалуй, с комплимента — роскошно выглядите! У Вас есть свой, особый секрет красоты?

— Спасибо большое за комплимент! Мне очень приятно. На самом деле каких-то особых секретов нет. Да и косметолога я редко посещаю.

— Вашей фигуре могут позавидовать многие… Как поддерживаете себя в форме?

— Спортзал я не посещаю, но в форме мне позволяет оставаться мой насыщенный график. В данный момент я нахожусь в городе Благовещенск. Прилетела сюда вчера и сразу с самолета на спектакль… Отыграли спектакль и снова в дорогу. Три часа на машине и лишь после этого оказываешься в гостинице, где есть возможность отдохнуть. Я думаю, что именно такой активный образ жизни и держит меня в тонусе.

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— Как Вы относитесь к диетам и модному сегодня голоданию под контролем специалистов?

— Я не приветствую диеты и тем более голодание. Даже под присмотром специалистов! Конечно, если это не касается здоровья. Бывают диеты необходимые по состоянию здоровья и тогда это другой совершенно вопрос.

У меня был не очень приятный опыт, когда я похудела до 38 килограммов в свои 18 лет. Бонусом получила все негативные последствия от этого экстремального похудения.

Я за гармонию в питании. Если хочется съесть сладкого, то это нужно сделать. Достаточно просто ограничить себя в объеме и во времени. Я считаю, что после шести вечера наш метаболизм очень замедляется. Во всяком случае, со мной это именно так и работает. Если мне хочется сладкое, я стараюсь съесть его с утра. А после шести часов вечера обычно стараюсь ничего не есть.

— Некоторые издания пишут, что в юности у Вас была дистрофия… Это в самом деле так? Как удалось с этим справиться?

— На самом деле дистрофии у меня не было. Просто я экстремально похудела. Как уже успела рассказать, до 38 килограммов с — 58. Потом я начала нормально есть и очень быстро набрала обратно свои 58 килограммов.

Повторюсь, я за гармонию. Уверена, что рано или поздно человек все равно отказывается от диет. В моем случае, например, я не могла наесться. Я ела очень много потому что мой организм этого требовал. Так что я против диет!

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— Юлия, Вы стали популярны с первой же роли. Вика Клочкова запомнилась всей стране. Сложно было потом бороться с ее образом? Не влиял ли он на Вашу дальнейшую карьеру? Вам легко было вживаться в роль избалованной красавицы со взбалмошным характером?

— Естественно, когда вышел в свет сериал «Не родись красивой», предложений сыграть подобных героинь было очень-очень много. Но нужно отдать должное режиссерам и продюсерам, которые мне также предлагали и предлагают совершенно противоположные роли и с возрастом, безусловно, мое амплуа меняется вместе со мной. Поэтому мне грех жаловаться, ведь в моей кинобиографии присутствует очень разная палитра героинь. За это я благодарна судьбе, а также режиссерам и продюсерам.

Когда я участвовала в съемках проекта «Не родись красивой» я училась на четвертом курсе театрального института имени Бориса Щукина. Если честно, я не очень помню уже саму подготовку, как я вживалась в роль, как мы снимали. Прошло уже довольно-таки много времени. Но одно могу сказать точно — это был один из самых лучших опытов в моей жизни. Возможно, потому что это была моя самая первая работа.

Я была в кругу единомышленников! А со временем наша команда превратилась в семью. Мы все делали одно общее дело и на протяжении года сосуществовали вместе. Это было очень здорово.

Отвечая на ваш вопрос, поймала себя на мысли, что я улыбаюсь, когда говорю о проекте «Не родись красивой».

— Над какими проектами работаете сейчас?

В театре активно занимаюсь репетициями спектакля «Парфюмер» с Андреем Носковым. В конце октября у меня будет премьера спектакля Паши Сафонова который называется «Оркестр». Там Оля Ломоносова, Инга Оболдина, Алиса Гребенщикова, Даня Страхов — вот такой вот планируется спектакль. Точнее, он уже идет, просто я туда ввожусь.

Ну, и продолжаю сниматься в сериале «Балабол».

Eva.ru

— К слову, о сериале «Балабол». Как Ваша героиня Марьям меняется из сезона в сезон? Приоткроете занавесу тайны, какой она будет в 7 сезоне?

— Поначалу мы видим такую независимую, волевую очень девушку, которая является представителем израильского спецназа. Она с головой погружена в работу. Но в новом сезоне она, скажем так, становится более открыта к отношениям. Если до этого она закрывалась поскольку у нее был нехороший опыт, то с появлением главного героя — Балабина — все изменится… Он растопил ее сердце! Марья открылась ему и у них сложилась хорошая такая история любви.

А чем она закончится узнаете, когда посмотрите 7-ой сезон. Я его недавно озвучивала, и мне очень понравилось как они кое-какие моменты сняли. Это настолько было неожиданно для меня!.. Там есть потрясающие обманки для зрителей, и словами их не описать.

— Когда долго играешь одного и того же персонажа он становится родным и любимым. Оказала ли Марьям какое-либо влияние на вас?

— Влияние нет, не оказала. Но какие-то поступки, которые она совершает, определенно да… Мудрые поступки, поскольку она все-таки представитель военной структуры, а там все принято делать с холодным сердцем и трезвым разумом. Порой ее поступки меня прям учат чему-то.

Может быть, я в какой-то подобной ситуации в реальной жизни поступила бы иначе, более эмоционально, и, наверно, не очень мудро, а моя Марьяма настолько взвешена и продумана во всем. Даже во взаимоотношениях мужчины и женщины! Мне точно у нее есть чему поучиться. Именно в манере принятия для себя каких-то важных решений в работе или в личных отношениях.

— Нравится ли вам носить форму?

— Вы знаете, я, к сожалению, в сериале «Балабол» не ношу форму. Но у меня были другие проекты, где я ходила в форме и мне это безумно нравилось.

Форма тебя сразу обязывает — ты не можешь сутулиться, ты не можешь позволить себе какие-то выражения, какие-то слова. Ты уважаешь то, что ты на себя одеваешь. Поэтому, да, я очень люблю носить форму и играть каких-нибудь военных или полицейских.

— 10 октября у телеканала НТВ юбилей — 30 лет в эфире. Отмечать будем весело! А вы помните свое 30-летие? Как праздновали?

— Ой! Я совсем не помню свое 30-летие! Хотя… Мы были в Черногории!

Мы тогда первый раз поехали в Черногорию с семьей. Мы брали лодку и уплывали куда-то. Прямо рыбацкую лодку! Не яхту, не катер, а именно лодку и уплывали на какой-то необитаемый остров. Нам рыбак наш знакомый ловил рыбу, мы тут же ее жарили на костре, плавали в чистейшем море… Это была такая абсолютно локальная семейная история. Это были, наверное, одни из самых счастливых наших дней. Мы были все вместе, рядом — мамы, дети, родители… Вот так я встретила свое 30-летие.

Eva.ru

— У Вас наиболее любимые образы? В каких жанрах предпочитаете играть?

— У меня нет такого, что какой-то образ — любимый… Актерская профессия она тем и прекрасна, что ты можешь пожить в совершенно разных для себя образах и ты счастлив как актер, если тебе эту возможность предоставляют, а не эксплуатируют одно и то же амплуа.

Естественно, твоя внешность, твоя психика — многое довлеет над выбором режиссеров. Но мне повезло!

Я начала свою кинокарьеру с Вики из «Не родись красивой» и мне, конечно же, в дальнейшем предлагали очень много ролей подобного рода. Часто даже говорили, что я так и останусь в подобном амплуа. Но, к счастью, этого не произошло. В моей киноистории есть различные женщины, в том числе и с трудной судьбой, а также интересные и веселые персонажи.

Хотя, если говорить о самых запоминающихся, то мне было безумно интересно работать в сказке. Мы снимали «12 месяцев». Новая сказка — полный метр, история для детей и это совершенно другая манера существования в кадре. Это совершенно другой материал и это такая невероятная отдушина, где ты можешь хулиганить и позволять себе вообще все, что ты хочешь — любые пристройки, любые характеры…

Чем ярче ты будешь себя вести в кадре, тем это интереснее, как оказалось, смотреть на экране. Вот поэтому я всегда буду с радостью принимать участие в подобного рода проектах для детей. Но их, к сожалению, очень мало в нашей стране снимается. Надеюсь, что со временем эта история исправится и сказок будет побольше.

Я понимаю, когда я снималась мои дети с удовольствием смотрели исходники, смотрели дубли… им это было действительно интересно, ведь аналогов такого очень и очень мало.

А так, возвращаясь к вопросу, надо разбирать по каждому проекту отдельно. Есть истории, где ты просто на разрыв аорты! Когда после каждой сцены, что называется, умирал и воскресал заново, собирал себя вечером после того, как снимал грим. Есть истории безумно обаятельные, веселые, какие-то домашние. Это тоже иная степень актерского существования.

Любая роль, которая предлагается мне и на которую я соглашаюсь, в любом случае — часть меня. Поэтому такого, что этот образ любимый, а этот — нелюбимый, в принципе у меня нет. Ну, наверно, так и должно быть.

— Согласились бы на роль в фильме ужасов?

— Если честно, я очень боюсь фильмы ужасов и я их не смотрю. Но… Если бы мне предложили, я бы подумала. Сниматься, наверно, не так страшно, как смотреть.

Eva.ru

— Если бы можно было выбрать — с кем из артистов прошлого или настоящего хотели бы поработать в кадре или на театральной сцене — кто бы это был?

— Остановить этот список просто невозможно! Начиная от Фаины Раневской и Андрея Миронова, вся плеяда наших великих советских актеров! Просто прикоснуться к ним — это уже счастье.

Я вот, поработала с Ириной Вадимовной Муравьевой, с Александром Яковлевичем Михайловым и еще со многими артистами того времени, и это просто огромное счастье! Это люди совершенно другой закалки, другого мировоззрения, у них, как ни странно, другая школа, потому что все равно наша действительность так или иначе требует другой степени существования в кадре или на сцене. Это люди из того прошлого кино и ты учишься у них каждый день, смотря на их выдержку, на их профессионализм, на их паузы… да на все! На то, как они говорят, как они ведут себя с окружающими людьми, как они относятся к тексту.

Они же все фактически приходят на съемочную площадку и им не выдают листы с текстами, ведь они приходят с тетрадками, где уже сами написали себе текст, сами придумали и продумали все до мелочей.

Они настолько подробно работают с этим! Мы уже так это не делаем. А они до сих пор это продолжают делать. И любая возможность побыть с таким человеком в кадре или выйти с ним на одну сцену — это огромная удача для нового поколения артистов. Поэтому назвать сейчас какую-то конкретную фамилию будет нечестно по отношению ко всей этой огромной, великой нашей советской плеяде артистов.

— У вас двое детей. Как думаете, они пойдут по Вашим стопам? Проявляют интерес к актерской профессии? Поддержите их в случае чего или будете против такого выбора?

— Я поддержу их выбор в любом случае, каким бы он ни был — будь то актерская профессия или любая другая. Главное, что я им всегда говорю прямо вот с малолетства, чтобы они нашли свой путь. Самые несчастные люди — это те, которые занимаются нелюбимым делом. Если вы найдете себя в актерской профессии, вы будете этим гореть, желать этого и идти на работу, как на праздник — великолепно! Для меня вот каждый съемочный день или выход на сцену — это счастье. Скажем так, я буду очень рада, если мои дети будут реализованы и морально и физически в своей работе. Я хочу, чтобы они были удовлетворены своей жизнью и профессией.

Ваня у нас стремится пойти по стопам родителей. Он ходит в театральный кружок, он действительно планирует свою жизнь связать с актерской профессией. Но ему еще два года учиться в школе, а за это время все может еще измениться. Однако, если он не поменяет свою точку зрения и если он также захочет быть артистом, то почему бы и нет.

С Федором пока все сложнее поскольку он не знает, кем хочет стать. Он учится в медиа-классе — не исключено, что его привлекут какие-то операторские истории, или фотография, или режиссура. А может быть, он вообще захочет врачом стать. Он пока мечется. В любом случае, что бы он ни выбрал — я буду его поддерживать. Главное, чтобы у ребенка было стремление и желание быть профессионалом в своей области.

— Помогаете сыновьям со школьными уроками?

— Раньше да, постоянно. Это было под присмотром. Сейчас дети, естественно, делают уроки сами. Единственное, когда тяжелые какие-то истории, темы или они готовятся к контрольным работам и я, допустим как сейчас на гастролях — я прошу (особенного младшего Федора), чтобы они мне присылали свои работы. Так или иначе, я стараюсь контролировать их учебу и проверять, усвоили они ту или иную тему, смогут ли спокойно написать контрольную работу... А в остальном — нет, конечно. Они уже взрослые, они уже сами несут ответственность за свои уроки.

— Если бы была возможность вернуться лет на 20 назад, Вы бы изменили что-то в своей жизни?

— Сложный вопрос. Наверное, нет. Все, что произошло… Я помню только хорошее. Видимо, у меня така память. Моя жизнь насыщенная и яркая, очень интересная. В ней столько хороших людей встречалось и встречается по сей день, поэтому я бы не хотела ничего менять. Пусть оно идет, как идет. Я абсолютно счастлива в профессии и в личной жизни. У меня растут двое прекрасных мальчишек. Что может быть еще лучше.

— Идеальный выходной Юлии Такшиной, какой он?

— Не знаю. У меня его так давно не было…

Хотя, нет! Знаю. Идеально, это когда мы всей семьей выходим вместе куда-нибудь — в парк, в кино или просто дома смотрим какой-нибудь сериал или фильм. Когда мы общаемся и никому из нас не надо никуда бежать. Но этого не было я даже не знаю уже сколько лет. Но такой выходной день был бы для меня идеальным. Когда мы все вместе обсуждаем что-то, не знаю… Например, прочитанную книгу.

Ваня очень увлекся чтением и я вслед за ним читаю его книги. Потом мы это все дело обсуждаем. И это какие-то такие классные минуты и времяпрепровождение! Еще здорово, когда мы смотрим все вместе кино, а потом делимся впечатлениями о нем. После фильма мы любим поиграть в какие-то игры настольные, что тоже очень сближает, я считаю.