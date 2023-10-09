Старшенбаум участвует в съемках комедии в Перми

«На самом деле, я всегда мечтала прочитать сценарий романтической комедии. Меня очень часто спрашивают, почему ты все время снимаешься только в драмах. Дело в том, что в кинематографе очень редко можно найти классную, ироничную романтическую комедию, которая не будет пошлой, глупой, и тебе захочется в ней сыграть», — призналась актриса. По ее словам, в сценарии «Втроем» ее привлекли элементы драмы и комедии