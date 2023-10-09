Актеры, которые соврали ради получения роли

Всемирно известные актеры порой готовы прибегнуть к различным хитростям, чтобы достичь своих амбициозных целей, которые в большинстве случаев связаны с получением роли на большом экране. Биографии некоторых артистов скрывают за собой удивительные истории о том, как они использовали обман с целью получить желаемое. Подробнее — в материале "Рамблера".

Дэниел Крэйг

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При заключении контрактов с актерами, особенно если речь идет о ролях, требующих физической подготовки, такой как спортивные навыки или умение ездить верхом на лошади, они часто преувеличивают свои способности и навыки. Представьте себе, что герой Голливудского блокбастера вряд ли мог бы быть неполноценным "агентом Бондом". Однако, перед съемками фильма "Ковбои против пришельцев", Дэниел Крэйг уверил всех, что он прекрасно владеет искусством верховой езды, несмотря на то, что на самом деле никогда ранее не сидел в седле. Когда настал момент съемок сцен на лошадях, каждый его подъем в седло сопровождался молитвами, чтобы не упасть с коня.

Хлоя Морец

Многие актеры мечтают о сотрудничестве с режиссером Мартином Скорсезе, и Хлоя Морец не была исключением. Американская актриса знала, что режиссер искал для своего проекта английскую актрису. Хлоя усердно тренировала свой британский акцент и успешно прошла все пробы. Тем не менее, опытный режиссер в конечном итоге начал сомневаться в ее способности передать "натуральность" британского акцента. Но Хлоя смогла завоевать его своим талантом и хитростью, что привело к тому, что ей была предложена главная роль.

Мила Кунис

Мила Кунис также столкнулась с ограничениями по возрасту при прослушивании для роли в сериале "Шоу 70-х". Продюсеры требовали, чтобы кандидаты были старше 18 лет. Мила говорила правду, но только частично, утверждая, что ей еще не исполнилось 18, но это произойдет через год. В действительности ей оставалось целых 4 года до достижения этого возраста.

Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт приобрел известность благодаря своей роли в "Голодных играх", но прежде чем добиться успеха в этом фильме, он пытался убедить режиссеров, что обладает умением играть в волейбол, хотя на самом деле никогда не имел опыта в этой игре. Иронично то, что именно это утверждение сделало его выбор решающим на прослушивании. Когда режиссер увидел Лиама на поле волейбола, он был поражен и разочарован. Чтобы подготовить актера к съемкам, даже пришлось пригласить профессиональных волейболистов. Теперь Хемсворт говорит, что волейбол - самая сложная вещь, с которой ему приходилось сталкиваться.

Морган Фримен