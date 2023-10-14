Самые красивые советские актеры

Эти великолепные мужчины сразу покоряли сердца миллионов женщин, лишь появившись на экране.

©

Советским дамам требовалось всего лишь одно мгновение: взгляд, улыбка и пара слов своего идола, чтобы ощутить себя на вершине счастья.

Видео дня

"Рамблер" сделал подборку самых красивых актеров в СССР.

Александр Абдулов

Александр Абдулов всегда оставался привлекательным, будь он молод или в зрелом возрасте. С годами его мужская красота только усиливалась. Удивительно, что Абдулов не мечтал о карьере актера, несмотря на свое соответствие этой профессии. Его интересы лежали в сфере спорта и музыки, но уже с первой роли в 1974 году он привлек внимание режиссеров. С этого момента началась его успешная карьера в кино. Он исполнил множество ролей, и каждая из них оставила свой след в сердцах зрителей.

Андрей Миронов

Андрей Миронов был легким, обаятельным, ироничным и недоступным. Этот золотоволосый артист завоевал множество женских сердец. Его фильмы, будь то полные юмора или грусти, остаются актуальными и по сей день. В них содержится множество улыбок, положительных эмоций и вечного обаяния этого мужчины. Может быть, у него было немало романов, но для зрительниц это не было важным. Главное - видеть его на экране как можно чаще.

Борис Хмельницкий

Борис Хмельницкий был создан для ролей сильных мужчин и защитников Родины. Его суровая внешность и низкий хриплый голос делали его еще более привлекательным. Борис Хмельницкий снялся во многих фильмах, в разнообразных ролях, и каждая из них оставила свой след в сердцах зрителей. За этой суровостью скрывались доброта и романтика.

Николай Рыбников

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Он считается одним из самых красивых советских актеров. Его внешний вид, голос и обаяние до сих пор завораживают женские сердца. Хотя его работы в современном кино могут быть менее известны, его роль в "Весне на Заречной улице" сделала его одним из самых привлекательных и узнаваемых актеров. Рыбников обладал всеми чертами идеального мужчины - простотой, открытостью и мужественностью.

Василий Лановой

Его роли, такие как Вронский и капитан Грей, вызывали восхищение и обожание не только у героинь фильмов, но и у настоящих поклонниц. Большие сверкающие глаза, обольстительная улыбка и галантное поведение вызывали трепет в сердцах представительниц прекрасного пола. Лановой оставался объектом восхищения и обсуждения при каждом выходе фильма с его участием.

Игорь Костолевский