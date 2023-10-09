Умер актер Михаил Голубович

9 октября ушел из жизни Михаил Голубович, легендарнейший советский, украинский и российский актер театра, кино и телевидения.

Голубович - это Полевой из "Кортика", Артем в "Как закалялась сталь", Федор Карпенко в "Думе о Ковпаке", Сорокин из "Хождения по мукам" и Бешеный Джо в "Мустанге-иноходце".

На счету актера десятки знаковых образов - с момента экранного дебюта в конце 1960-х, с "Комиссаров" Мащенко. Михаил Васильевич сыграл в фильмах и сериалах "Роксолана", "Дети чугунных богов", "Луна-парк", "Дубровский", "Прощай, шпана замоскворецкая…", "Мерседес" уходит от погони" и "Гонка с преследованием".

Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша Черкасской области. Начал трудовую жизнь на металлургическом заводе - молотобойцем.

В 1967-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1967-го - актер Луганского академического украинского музыкально-драматического театра. Народный артист Украинской ССР - звание было присвоено в 1977 году, с 2023 года - заслуженный деятель искусств России.