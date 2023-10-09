Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино

Музыкант, комик и актер Тимур Родригез заявил в беседе с изданием "Hello!", что стал более избирательным в выборе проектов для съемок.

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Родригез отметил, что из-за этого стал реже появляться в кино. По словам артиста, несмотря на это, он все равно очень часто слышит, что появляется "везде" на экранах.

"Это совсем не так. Что касается последней работы по озвучанию - это оскароносный мультфильм "Энканто". Я подарил свой голос тому самому Бруно, о котором нельзя говорить вслух! А если говорить о кино, думаю, в следующем году я вас точно порадую", - рассказал музыкант.

Родригез начал свою актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине "Запасной инстинкт". В фильмографии звезды более 20 работ. Он сыграл в таких проектах, как "Ералаш", "Счастливы вместе", "Служебный роман. Наше время", "Мамы 3", "Кощей. Начало", "Бука. Мое любимое чудище".