Актrр Никита Ефремов предстал в образе старика перед поклонниками
Для этого он перевоплотился в умудрённого жизнью старика. Он применил на себя состаривающий фильтр.
Актёр отметил, что наличие диплома не делает человека профессионалом в своей области.
Он также раскритиковал журналистов, которые стали обращать на него слишком много внимания после того, как его отца Михаила Ефремова отправили в тюрьму.
«В первую очередь это касается журналистов, у которых образование есть, а профессии нет», — сказал Никита Ефремов.
Ранее актёр вышел в свет с новой возлюбленной Ольгой. Они появились на красной дорожке на кинофестивале «Короче».