Никита Ефремов предстал в образе старика перед поклонниками

Для этого он перевоплотился в умудрённого жизнью старика. Он применил на себя состаривающий фильтр.

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Актёр отметил, что наличие диплома не делает человека профессионалом в своей области.

Он также раскритиковал журналистов, которые стали обращать на него слишком много внимания после того, как его отца Михаила Ефремова отправили в тюрьму.

«В первую очередь это касается журналистов, у которых образование есть, а профессии нет», — сказал Никита Ефремов.