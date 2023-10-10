«Хочу, чтобы у меня было четыре дочки!». Филипп Бледный — о семье и карьере

Суперпопулярный сериал «Папины дочки», который выходил на СТС 20 сезонов и за шесть с половиной лет эфира получил четыре премии «ТЭФИ», вернулся к телезрителям.

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В новой истории главным героем стал зять Сергея Васнецова Вениамин Васильев по прозвищу Веник. Как и в первоначальных «Папиных дочках», его играет Филипп Бледный.

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- Филипп, не было ли у вас долгих раздумий, когда соглашались на участие в съемках новых «Папиных дочек»?

- Нет, не было. Решение принял довольно быстро. Потому что узнал о том, что история будет не о прошлом: что это будет история не семьи Васнецовых, а семьи Васильевых. То есть обо мне и о моих детях, моей жене и всем том, что с этим может быть связано.

- Скучали по этому сериалу?

- Да, безусловно. Это было весело, интересно и долго. За пять лет ты успеваешь со всеми по­дружиться, прикипеть так или иначе. Какими бы отношения ни были, ты привыкаешь к совместной работе, к общению. Ну и по доброте того сериала, я думаю, соскучился не только я, но и многие зрители. Света на телевидении становится все меньше, поэтому хочется каких-то простых позитивных, веселых и добрых историй.

- Не боитесь, что будут сравнивать - и не в пользу новой истории?

- На самом деле, не боюсь. Потому что понимаю: это неизбежно, люди будут сравнивать. И, естественно, кто-то будет говорить: «Ой, нам это неинтересно! Зачем вы это возобновили?!» Кто-то будет сетовать, что не увидел то, чего ожидал. Но всем не угодишь никогда. Что бы ты ни делал, чем бы ни занимался - будь то сериал, фильм, спектакль, экранизация какой-то книги или еще что-то, - всегда найдутся люди, которые будут недовольны и скажут: «Раньше было лучше!» Поэтому переживать из-за этого не стоит. Переживать стоит только за одно: за качество выполнения своей работы. А мы тут честны. И я уверен, что большинство полюбит новую историю.

- А каково это быть папой такого количества детей, пусть и экранных?

- Ощущения прекрасные, мне очень нравится! Особенно то, что это четыре девчонки. Наверное, это исполнение моих внутренних желаний, потому что мне бы хотелось, чтобы у меня была большая семья и чтобы детей было четверо, и хочется, чтобы это были дочки.

- Вы родились в актерской семье. Был вариант выбрать какую-то другую профессию?

- Вообще если три поколения до тебя были актерами, ты, конечно, понимаешь, что это неизбежность. В юности я думал, что, может быть, выберу что-то другое: стану хирургом или адвокатом. Но моя жизнь привела меня к тому, чем я занимаюсь сейчас, и я этому очень рад.

- А есть фильм или сериал с вашим участием, которым вы особо дорожите?

- Безусловно, я дорожу сериалом «Папины дочки» - это был такой серьезный старт. С ним же наряду «Кухня», «Отель Элеон», «Даешь молодежь!» - такие мои истории, которые сформировали меня как артиста.

- Когда стали узнаваемым артистом, пришлось проходить испытание медными трубами?

- Вы знаете, я на сцене с четырех лет - получается, что уже 31 год. И поэтому еще сызмальства знал, что такое поклонники. У нас у театра (Оренбургский областной драматический театр, где играл Филипп Бледный. - Ред.) у служебного входа стояли девочки с бумажками, просили расписаться. Сказать, что совсем не сносит крышу, когда на тебя сваливается определенная популярность, будет лукавством. Но при этом я научился от этого себя ограждать и очень этим горжусь!

- Сейчас спокойно относитесь к тому, что надо давать автографы, фотографироваться?

- Если люди ведут себя без панибратства, корректно по отношению ко мне, то я всегда фотографируюсь, даю автограф, могу перекинуться парой слов. Но когда это происходит в хамском виде, то это всегда неприятно. А бывают и такие ситуации, и нередко, скажем честно. И это расстраивает.

- Ну а каким вы видите себя через 15 лет? Чем будете заниматься?