Илон Маск угрозами заставил Warner Bros. снять свою бывшую в «Аквамене 2»

В процессе создания фильма «Аквамен 2», студия Warner Bros. столкнулась с рядом проблем, включая сложности на съёмочной площадке и юридические баталии.

© Ferra.ru

Одним из ключевых моментов стало то, что после выпуска первого фильма «Аквамен» в 2018 году, студия и режиссёр Джеймс Ван решили исключить актрису Эмбер Хёрд из сиквела из-за отсутствия у неё химии с главным актёром — Джейсоном Момоа.

Однако, по информации источников, решение о её увольнении было отменено после того, как бывший бойфренд Хёрд, Илон Маск, послал «жесткое письмо» Warner Bros., угрожая «сжечь всё до тла», если актриса не вернётся в сиквел.

В итоге Warner Bros. уступила и продолжила работу с Хёрд. Илон Маск не прокомментировал эту информацию.