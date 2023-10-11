Игорю Вернику исполнилось 60 лет

Человек с самой лучезарной улыбкой в российском кино отмечает юбилей. Его творческий путь был непростым.

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Актер вспоминал, как однажды в начале карьеры один режиссер сказал: "Вы главные роли никогда играть не будете, да и просто значимые тоже".

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Об этом режиссере уже давно ничего не слышно, а Игорь Верник все чаще улыбается зрителю с широких экранов. В день рождения вспомним лучшие комедии с его участием.

"Мужская интуиция" (2007)

Путь к сердцу женщины лежит через укрощение ее детей. По крайней мере, в этом уверен герой Игоря Верника, случайно ставший няней двух чрезвычайно шкодливых ребят. В череде курьезных событий, превращающих дом в поле битвы, зритель незаметно для себя окончательно очаровывается трогательным главным героем. Воспитание меняет не только детей. Взрослые начинают замечать свои минусы и пытаются исправиться.

Если вы привыкли видеть Верника в образе покорителя женских сердец, этот фильм перевернет ваше восприятие образа актера. А еще это кинопилюля от уныния и осенней тоски.

"Вилла раздора или новый год в Акапулько" (2007)

Крики, слезы и битая посуда - это меньшее, что происходит, когда двум близким людям приходит в голову подать на развод. И вроде все совместно нажитое поделено, кроме символа их любви - виллы в мексиканском Акапулько. Отличная идея - сбежать туда перед Новым годом, чтобы спокойно отпраздновать и отдохнуть от скандалов. Только вот эта мысль одновременно приходит в голову сразу обоим супругам, столкнувшимся уже на пороге дома.

История чем-то похожа на культовых "Мистери миссис Смит". В итоге новогоднее чудо все исправит, только не самым простым, но чрезвычайно смешным образом.

"Женская дружба" (2007)

Лучшего актерского состава для воплощения старой как мир ситуации "любовного треугольника" сложно представить. Игорю Вернику приходится выбирать между мудрой и крайне интеллигентной Юлией Рутберг и трогательной юной мечтательницей, которую сыграла Глафира Тарханова. При таком раскладе о какой же дружбе между двумя противоборствующими сторонами может идти речь? Фильм рассмешит и пару раз заставит пустить слезу. А главное, даст подумать о том, что такое на самом деле женская дружба.

"Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях" (2020)

Что еще можно желать, когда есть все? Наверное, счастья и любви. Дуэт Игоря Верника и огненно рыжей Жанны Эппле получился крайне неожиданным. Даже самые крепкие отношения могут угаснуть. Но ни одна жена не может себе представить, что третьим лишним в их паре станет еще один незнакомый ей мужчина.

"Грозный папа" (2022)

Герой Игоря Верника преследует незадачливую компанию во главе с самим Иваном Грозным, по волшебству оказавшимся в нашем времени. В фильме противопоставлены несдержанный и громогласный царь и всегда натянутый, как струна, злодей.