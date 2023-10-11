Ирина Купченко поделилась воспоминаниями о Василии Лановом

«Когда на Западе стали пытаться изменить историю Великой Отечественной, говорить, что победителем там якобы был не Советский Союз, а западные страны, он, переживший еще ребенком эту войну и побывавший в оккупации, воспринимал все это как выстрел в сердце. Поэтому он много выступал с Суворовских и Кадетских училищах, занимаясь воспитательной функцией. Василий Семенович был человеком смелым и мужественным. Они никогда ни перед кем не прогибался. Он родился в простом бараке на ЗИЛе. А потом, став Героем труда, Народным артистом СССР и Почетным гражданином Москвы, всегда говорил, что всем эти обязан своей стране», – отметила Купченко.