Ирина Купченко поделилась воспоминаниями о Василии Лановом
16 января следующего года будет отмечаться 90-летие со дня рождения Василия Ланового. К этой дате будет приурочено проведение творческого конкурса «Пробуждая сердца». Курировать его будет вдова артиста – Ирина Купченко.
В связи с этим актриса театра и кино рассказала изданию «Дни.ру» о своей жизни после смерти знаменитого мужа.
«Все свободное от работы в театре и кино время он посвящал людям. Василий Семенович работал во множестве общественных организаций и палат, состоял в художественных советах. Это была его внутренняя потребность, поскольку все происходящее в жизни страны он воспринимал как что-то личное», – сказала Ирина Петровна.
Лановой отличался сильной гражданской и патриотической позицией.
«Когда на Западе стали пытаться изменить историю Великой Отечественной, говорить, что победителем там якобы был не Советский Союз, а западные страны, он, переживший еще ребенком эту войну и побывавший в оккупации, воспринимал все это как выстрел в сердце. Поэтому он много выступал с Суворовских и Кадетских училищах, занимаясь воспитательной функцией. Василий Семенович был человеком смелым и мужественным. Они никогда ни перед кем не прогибался. Он родился в простом бараке на ЗИЛе. А потом, став Героем труда, Народным артистом СССР и Почетным гражданином Москвы, всегда говорил, что всем эти обязан своей стране», – отметила Купченко.
Она также поделилась воспоминаниями о том, каким Василий Лановой был дома.
«Он никогда не лгал – ни себе, ни другим. И зрители всегда платили ему ответной любовью – сегодня его могила всегда в цветах от посторонних людей. Просто ему верили. Он в жизни был очень скромным, порядочным человеком, который очень много делал для людей – устраивал детей в детские сады и спецшколы, кому-то помогал найти место в больнице, выбить квартиру, попасть в институт».
Купченко добавила, что Лановой был очень веселым.
«Мне сегодня больше всего не хватает этого его оптимизма, позитивного отношения к жизни. Я по своей природе интроверт, мне свойственная депрессия. А вот от него исходили свет и радость жизни. И он распространял их вокруг себя», – заключила она.