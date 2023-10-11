Охлобыстин вспомнил о последних съемках Олега Янковского

"Почему-то мне захотелось для него это сделать. Иду в ночи, а было уже ближе к 11 вечера, в монастырь, который был напротив нашей гостиницы. Стучусь. И - мистика момента! Открывает инок. Ничего не спрашивает, ведет в храм, в алтарь. Дает облачение. Я освятил крест. И обратно", - заявил актер.