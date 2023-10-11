Звезды «Барби» воссоединятся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

«Они прекрасно смотрятся вместе. Было замечательно, если бы они снимались в дуэте и в других проектах», — отметил он.

14 сентября стало известно, что «Барби» выдвинут на «Оскар». Картина будет претендовать на вхождение в список номинантов премии за лучший оригинальный сценарий. Скрип ленты написала сама постановщица Грета Гервиг совместно с Ноа Баумбахом. По сюжету кукла Барби (Марго Робби) сбегает из кукольного мира из-за внутреннего кризиса. Следом за ней отправляется Кен (Райан Гослинг). Фильм собрал в мировом прокате больше $1,4 млрд.