Светлана Ходченкова снимается в семейной комедии "Мама из прошлого"
Съемки ведут Start и компании "Смарт Фильм" и "Ол Медиа Компани".
В Санкт-Петербурге начались съемки семейной комедии "Мама из прошлого", над которым совместно будут работать онлайн-кинотеатр Start, компании "Смарт Фильм" и "Ол Медиа Компани". Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Она же обнародовала первые кадры проекта.
По информации производителя, фильм является новым проектом режиссера Анны Курбатовой, известной по работам "Открытый брак", "Дополнительный урок". Его сценарий написал Александр Пронин. В ролях: Светлана Ходченкова, Олег Савостюк, Константин Крюков, Сергей Жарков, Антон Шаврин и др.
Семейная комедия строится на фантастическом допущении. Главная героиня, которую играет Ходченкова, в 17 лет забеременела и хотела избавиться от ребенка. Но внезапно перенеслась в будущее на 19 лет и оказалась взрослой мамой ученика выпускного класса, да еще и директором школы. Ей приходится приспосабливаться к новой реальности… Режиссер вложила в свой фильм тот посыл, что родителям и детям надо уметь смотреть друг на друга со стороны, а также – что время нельзя остановить, но можно наслаждаться каждым мигом.
По словам Светланы Ходченковой, ей в её нынешнем возрасте (40 лет) было интереснее всего входить в образ 17-летней девушки. Напомним, что в 2023 году популярная актриса появилась уже во многих сериальных проектах, идущих на стриминговых платформах. Это "Актрисы", "Мерзлая земля" и "Я любила мужа". Под новый год в широкий прокат выйдет семейное фэнтези "Волшебник Изумрудного города", где Ходченкова изображает злющую Бастинду.