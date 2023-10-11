Ходченкова снимается в семейной комедии "Мама из прошлого"

Съемки ведут Start и компании "Смарт Фильм" и "Ол Медиа Компани".

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В Санкт-Петербурге начались съемки семейной комедии "Мама из прошлого", над которым совместно будут работать онлайн-кинотеатр Start, компании "Смарт Фильм" и "Ол Медиа Компани". Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start. Она же обнародовала первые кадры проекта.

Семейная комедия строится на фантастическом допущении. Главная героиня, которую играет Ходченкова, в 17 лет забеременела и хотела избавиться от ребенка. Но внезапно перенеслась в будущее на 19 лет и оказалась взрослой мамой ученика выпускного класса, да еще и директором школы. Ей приходится приспосабливаться к новой реальности… Режиссер вложила в свой фильм тот посыл, что родителям и детям надо уметь смотреть друг на друга со стороны, а также – что время нельзя остановить, но можно наслаждаться каждым мигом.