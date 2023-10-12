Сегодня празднует свое 35-летие одна из самых востребованных и обсуждаемых актрис современного российского кинематографа Паулина Андреева.

В честь дня рождения актрисы "Рамблер" расскажет, как складывалась ее жизнь и карьера.

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Родилась Екатерина Олеговна – так на самом деле зовут артистку – 12 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. Отец девочки заведовал собственным бизнесом, а мать управляла строительной фирмой. Помимо самой Паулины, в семье росли два ее брата.

После окончания школы девушка поступила в университет и стала изучать журналистику, однако совсем скоро в ней разочаровалась, отчислилась из вуза и отправилась в Москву. На тот момент девушка не задавалась целью поступить в конкретное учебное заведение, но приоритетом считалась школа-студия МХАТ. Сказано – сделано: именно в нее Паулина и поступила.

Начинающей актрисе нравилось ее новоизбранное ремесло. Она с удовольствием посещала репетиции и погружалась в завораживающей и многообещающий мир театра. Уже на третьем курсе студентка работала над спектаклем "Околоноля" на сцене "Табакерки". После этого репертуар Паулины начал расцветать: его пополнили пьеса Евгения Гришковца "Дом", постановка "Мастер и Маргарита" и комедия "№ 13D".

В 2007 году девушка стала покорять отечественный кинематограф. Она дебютировала в криминальном сериале "Закон и порядок", а после этого исполняла второстепенные роли в сериалах "Шальной ангел" и "Оттепель". Но настоящая слава постучалась в дверь к Паулине чуть позднее – после выхода многосерийного фильма под названием "Саранча". А в 2015 году выходит детективный сериал "Метод", в котором девушка совместно с Константином Хабенским охотится за жестоким преступником. И, судя по отзывам кинокритиков и рейтингам, делает это успешно.

"The Телки", напишет сценарий для нашумевших "Актрис" и будет продолжать карьеру в МХТ им. А.П. Чехова.

На сегодняшний день Паулина остается одной из ведущих актрис Московского художественного театра.

Андреева привлекает внимание общественности не только своим актерским талантом, но и личной жизнью. И если одни девушки называют ее разлучницей, то другие восхищаются ее красотой и успехами.