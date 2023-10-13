Умерла актриса Филлис Коутс, сыгравшая Лоис Лейн в "Супермене"

Ушла из жизни американская актриса кино и телевидения, артистка водевилей и танцовщица, известная как Филлис Коутс.

© Российская Газета

Коутс - это классическая Лоис Лейн в проектах о Супермене, она сыграла героиню в ленте 1951 года "Супермен и люди-кроты" и первом сезоне сериала "Приключения Супермена". Лейн - его возлюбленная, а после и жена.

В шоу 90-х "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена" Коутс сыграла Эллен Лейн, мать Лоис.

Артистка умерла в среду на 97-м году жизни "в силу естественных причин" в учреждении для ветеранов кино и телевидения в Лос-Анджелесе. Об этом рассказала The Hollywood Reporter ее дочь Лаура.

Настоящее имя Коутс - Джипси Энн Эвартс Стелл. Она родилась в 1927 году, закончила школу в городе Одесса штата Техас и вместе с матерью переехала в Лос-Анджелес. Там в одном из увеселительных заведений ее заметил комик Кен Мюррей, дав девушке путевку в жизнь.

В 1944-м, когда ей было семнадцать, начинающая актриса подписала контракт с 20th Century Fox, что положило начало ее внушительной и разношерстной фильмографии в 150 пунктов.

В списке - "Фарго" 1952-го, "Мэверик", "Шоу Эбботта и Костелло", "Девушка-пантера из Конго", "Лэсси" 50-х, "Сыромятная плеть", "Дымок из ствола", "Доктор Куин: Женщина-врач".