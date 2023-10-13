Звезда "Неуловимых мстителей" заявил, что не хочет играть в кино о бандитах

Актер Василий Васильев, сыгравший Яшку-цыгана в фильме "Неуловимые мстители" (1967), принял участие в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артиста цитирует "Пятый канал". 73-летний Васильев признал, что сильно постарел, однако уверен в своей привлекательности.

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"Раньше я был молодой и красивый, а сейчас просто красивый", — сказал актер.

Он также рассказал, что на гонорар с фильма купил матери две коровы, а себе коня. Васильев отметил, что хотел бы снова сыграть в кино, однако предложения потенциальных ролей его не устраивают.

"Иногда мне присылают сценарии. Но ленты о бандитах и ментах мне не по сердцу. А других картин на экранах до обидного мало", — констатировал Васильев.