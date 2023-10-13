«Это стокгольмский синдром». Дарья Мельникова — о решении вернуться в продолжение сериала

Актрисы Дарья Мельникова и Полина Денисова стали гостьями нового сезона шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники. Дарья Мельникова рассказала о том, почему решила сняться в продолжении «Папиных дочек» и откуда ее дети знают все песни группы «Король и Шут». А Полина Денисова, для которой шоу «ОК на связи!» стало первым видеоинтервью, — поделилась, как попала в сериал «Папины дочки. Новые».

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Эфир доступен в официальной группе «ОК на связи!» в Одноклассниках.

Расшифровка ярких моментов эфира:

Дарья Мельникова

— В 2021 году вы назвали время съемок в сериале пятью годами рабства. Почему решили согласиться вновь сняться в «Папиных дочках»? [В 2021 году на шоу «Вечерний Ургант» Дарья Мельникова, смеясь, сказала: «Мне дали мяч — и все! Пять лет рабства!»].

— <...> Когда шутишь — люди такие: «Зафиксировано! Зафиксировано! <...> “Рабство” произнесла свои ртом — мы записали. Шутка [это или] не шутка [ — это не важно]».

Вообще, конечно, что сказать. Да, меня приводили [на съемки], еду давали только после смены <...>, родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела (шутит).

— Паспорт отдали только по окончании [съемок].

— Паспорт отдали по окончании, поэтому я сразу замуж и вышла (шутит). <...> А какой вопрос-то был?

— Вопрос: почему решили согласиться?

— Стокгольмский синдром (смеется).

— Дети у тебя уже в ремонте что-то подправили, где-нибудь нарисовали что-нибудь?

— Дети просто, в первые, наверное, тридцать минут взяли карандаш и вот так прошлись по стенам по белым. И я за ними так же с тряпочкой прошлась, потому что у меня моющиеся стены.

Я не то чтобы все разрешаю детям, но в целом я не хожу за ними с нотациями, а хожу с тряпочкой. И просто подтираю, потому что хочется свободу дать.

— После выхода сериала «Король и Шут» фанаты тебя скорее отблагодарили за воплощенный образ или ты словила какую-то волну хейта? <...> Что было от зрителя рядового и от фанатов?

— Вообще, на самом деле, как ни странно, 99% только хорошего, а плохое я особо не встречала. Я однажды ехала в такси, и таксист говорит: «О, это вы». <...> Я уже жду либо «Я вырос на ваших сериалах», хотя я младше него, либо еще что-нибудь. И он говорит: «Это вы?». Я говорю: «Ну, угу…». И он говорит: «Ну, вы же, да». Я говорю: «Угу…». Он говорит: «Ну, это вы же сыграли жену Горшка». И тут я обретаю крылья, открываю лицо и говорю: «Это яяяя! Это яяяя! Спасибо!». И он говорит: «Да, здорово, мне так понравилось».

Это было первое мое узнавание не из другого проекта, а из вот этого. И это было для меня, на самом деле, удивительно, потому что «Король и Шут» тоже оказался таким достаточно народным проектом. И я очень благодарна за участие в нем, потому что я, во-первых, получила огромное удовольствие в процессе, во-вторых, мои дети теперь знают все песни «Короля и Шута». Абсолютно все.

— Это на самом деле заслуга во многом вашего сериала. Потому что мои дети тоже слушают «Короля и Шута». Кстати, у нас есть фотография из подземки. Ты — звезда сериала «Король и Шут» — со своим ребенком где [ездишь]?

— Да мы ездим [в подземке], конечно.

— Как часто можно тебя в метро увидеть?

— Я вообще обычный пользователь метро.

— Карта «Тройка» у тебя есть?

— Да. Карта Москвича, Москвеныш — этот Москвиченок или как он там называется. Карта «Тройка». <...>

— У тебя какая-то задача все карты собрать? Московское долголетие…

— Это меня еще ждет. <...> Fan ID. Недавно сделала.

— Да, ты ходишь на Спартак, смотреть матчи.

— Да.

— И плачешь, видимо.

— Нет, дорогой. Это бывает со всеми.

— А вот про детей я хочу поговорить. Ты же как-то контролируешь, что смотрят, во что играют твои дети?

— Контролировала. Думала, что контролирую, до тех пор, пока мой сын не спел «Скибиди воп-воп-воп ес-ес-ес».

— А, да, это турок который танцует?

— Не знаю. Я поняла, что они говорят такие: «Да мам, это эти “Скибиди туалет”, это “Камера мэн” короче». И тут я поняла, что я думала, что они смотрят ми-ми-мишки, понимаешь, все это время. Но нет. Они уже знают «Скибиди туалет», и от этого мне никуда не скрыться, к сожалению.

— Да. Добро пожаловать в жестокий мир потребления контента.

— Да, но я пока не нашла решения как бы, как это фильтровать и контролировать <...>.

— <...> Дети смотрели предыдущих «Папиных дочек»?

— Кстати, они как-то игнорируют. Они смотрели «Короля и Шута», целиком и полностью посмотрели сериал. То есть как бы я не закрывала глаза им, они все равно всё посмотрели. Там есть на что закрыть глаза вообще-то. Это точно совершенно не 3+.

— То есть после «Синего трактора» сразу же «Король и Шут»?

— Примерно так оно и было, да. То есть психика как бы уже все. Но поскольку они были на съемочной площадке, я подумала, что они, наверное, разделят реальность и кино. Ничего подобного. Они говорят: «А зачем он вообще пил пиво? <...> Ведь он же от этого умер». И, короче говоря, да, это очень большое впечатление на них произвело <...>.

— А вот какая ты мама — ты такая про достигательство или ты такая: «Ребята, делайте, что хотите, из вас что-то да вырастет»?

— <...> Конечно, у меня два мальчика — можешь себе представить — которые просто разносят все вокруг себя, пробуют этот мир каждый миг, как мы знаем, на прочность. Поэтому я стараюсь быть другом, но друг-цербер такой, к сожалению. Такое вот сочетание.

Полина Денисова

— Как ты попала в сериал «Папины дочки. Новые»?

— Мне агент пишет: «Вот такие пробы, девочку уже не могут найти почти полгода, давай отправим видео». <...> Отправляю ей видео. На следующий день мне уже агент пишет: «Тебя ждут на ансамблевых пробах». А ансамблевые пробы — это когда актеров уже смотрят в синтезе, как вы смотритесь все вместе.

Я на тот момент уже месяц общалась с Максимом Сапрыкиным — он актер, мы дружим. И я как бы, чтобы повыпендриваться, пишу ему: «Что делаешь завтра?». А у него там 78 проектов за спиной, а я хочу похвастаться, что завтра иду на ансамблевые пробы. Он такой: «Ну, там пробы. “Папины дочки”. Каких-то троих девочек хотят посмотреть, все не могут найти». Я такая: «Это я одна из них». И я понимаю, что завтра у нас будут совместные пробы.

И я приезжаю, говорю: «Максим, давай встретимся пораньше». Мы приезжаем. Я сижу. Он говорит: «Ну, чего, говори проблему свою». Я такая: «Я текст не выучила». Начинаю вот так зубрить текст. Мы просидели все это время в кофейне, заходим вместе на пробы, начинаем вместе пробоваться. Сан Саныч, режиссер [аплодирует и говорит]: «Наконец-то». И вот так вот и случилось оно.

— <...> Это легко тебе далось?

— Нет, конечно, это все тяжело. Но у каждого свой путь. Это, видимо, моя линия жизни. Мне повезло с партнерами на пробах. Был еще Тима Кочнев, с которым мы очень быстро словили общий контакт и вместе как-то весело попробовались. Я спросила у него: «А тебя как зовут?». [Он отвечает]: Тимофей. [А я ему]: «Давай текст повторим». Я все переживала за этот текст.

— Новых «Папиных дочек» продлили на второй сезон. Хотите ли вы, чтобы их так же, как и первых, постоянно продлевали? Готовы ли вы играть одну роль шесть лет?