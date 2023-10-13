Фассбендер ни разу не моргнул на съемках триллера Финчера

«Скажите ему, что нужно остановиться на 1/3 дюйма раньше, и он сможет отладить эту техническую работу, а кроме того, у него есть очень хорошие идеи относительно поведения. У него есть актерский дар, но поверх него зажата невероятная дисциплина в том, как он распределяет свои следующие действия», — пояснил Финчер.