Актер Башаров заявил, что не сдружился на съемках с Чулпан Хаматовой

"Ну что сказать, плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти. В этом смысле мне их абсолютно не жалко. Это все было предсказуемо", — заключил он, имея в виду трудную судьбу уехавших из страны на фоне спецоперации России на Украине звезд.