Актер Башаров заявил, что не сдружился на съемках с Чулпан Хаматовой
Актер Марат Башаров в kp.ru интервью рассказал об отношениях с уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой.
С Хаматовой Башаров вместе снимался в фильме "72 метра". 49-летний актер заявил, что не общается с теми, кто покинул страну, в том числе и с ней.
"С Чулпан снимались в одной картине, но не сдружились. В губы не целовались, чтобы потом плакаться и делиться сокровенным", — объяснил Башаров.
Не общается он и с другим коллегой по съемкам - Артуром Смольяниновым.
"Ну что сказать, плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти. В этом смысле мне их абсолютно не жалко. Это все было предсказуемо", — заключил он, имея в виду трудную судьбу уехавших из страны на фоне спецоперации России на Украине звезд.
Также Башаров рассказал, что влюбился в актрису Асю Борисову с первого взгляда.