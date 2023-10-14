Марина Федункив: «Муж не понимает русский юмор»

- Когда я начинаю заводиться с пол-оборота, муж всегда мне говорит: «Релакс!» Сразу успокаивает. Тем более что мы домашние обязанности друг за другом не закрепляем. Стефано никогда мне не скажет: «Что ты сегодня приготовила?» Он раньше меня встает, потому что ему надо рано рабочие вопросы решать, и завтраки всегда он готовит. А на ужин приглашает в ресторан. Так что у нас нет бытовухи, которая бы давила, все очень естественно происходит в том плане, что друг для друга хочется что-то делать и друг о друге заботиться. Я, например, не могу сказать, что я вот такая несчастная: стираю его вещи. Ни разу не стирала - загрузила в стиральную машинку, да и все! Мне это не в тягость — это так, между делом. Вообще, вы знаете, у нас идеальные отношения. Я впервые встретила такого человека, который берет на себя всю ответственность.