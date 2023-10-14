Марина Федункив: «Муж не понимает русский юмор»
До звездной роли в «Реальных пацанах» она успела поработать и проводницей, и продавщицей, и даже прачкой. Успешно играла в КВН, заведовала клубом. Теперь же Федункив - безумно востребованная актриса кино и телевидения. И, между прочим, молодая жена. Причем муж родом из Италии и моложе Марины на целых 13 лет!
- Марина, у вас сейчас звездный час. Признайтесь, бывает такое, что можете покапризничать на съемочной площадке?
- Я некапризная в работе, но я - человек-правдоруб, прямолинейная. Если мне что-то не нравится, то я сразу говорю об этом, причем, как мне кажется, обоснованно, а не ради понтов типа хожу и гну пальцы. Я объясняю, что мне не нравится, по какой объективной причине, как бы мне хотелось, чтобы это было в идеале, что нужно сделать, чтобы исправить…
- То есть можете режиссеру предложить какие-то изменения в сценарии?
- Естественно, я дополню образ, если будет в этом необходимость, или попрошу что-то изменить. Потому что, например, какие-то фразы, как мне кажется, этой героине не подходят. Сценарий пишется другими людьми, а у меня в голове рисунок героини уже какой-то сложился, и мой персонаж не может так высказываться, так строить свою речь, как это написано в сценарии. И я могу что-то добавить или поправить, чтобы это было органично. Но, опять же, только по согласованию с режиссером. Я стараюсь не мешать чужой идее и работе.
- За годы актерской карьеры у вас появился, что называется, свой режиссер?
- Конечно! Для меня это Жанна Кадникова - моя подруга, мой режиссер и женщина, которая меня знает и понимает как никто. Она знает, на что я способна, что смогу сыграть и как именно. Жанна - талантливый человек, и на протяжении 13 лет в сериале «Реальные пацаны» она все трогательные моменты придумывает на площадке. Потому что сценарий пишут мальчики, а она может сделать так, чтобы была лирика, какая-то мягкость. Мне кажется, что потенциал Жанны до конца не раскрыт: если бы ей давали полную свободу действий и чаще привлекали к работе, у нас в стране было бы больше качественных комедийных (и не только) сериалов и фильмов. Кстати, все музыкальные клипы на мои песни придумала и сняла тоже Жанна.
- Новый сезон «Реальных пацанов» сняли минувшим летом. Это будет последний сезон?
- Как тут угадать? Только по рейтингам будет понятно. Пока планы на продолжение нам не объявляли. Но все мы знаем, сколько проектов возвращается на экран. Так что все может быть…
- Весной вышел сериал «Кафе «Куба» с вами в главной роли. Вы прекрасно сыграли! Второй сезон не планируется?
- Пока не знаю. «Кафе «Куба» - отличный сериал: такой социальный, с отсылом в 2003 год. Мне было очень комфортно сниматься в нем, я прекрасно помню то время и все его нюансы. Да и плюс на съемочной площадке была команда из «Реальных пацанов» - считай, все свои: и режиссер, и вся съемочная группа. Надеюсь, что скоро все же начнутся съемки второго сезона…
«КОМИКИ – СКУЧНЫЕ ЛЮДИ»
- Вы яркая комедийная актриса. А какую-нибудь трагедию хотелось бы сыграть?
- Хороший комедийный актер сможет сыграть и трагедию. Вообще, вы знаете, скучнее нет человека в быту, нежели комедийный актер, потому что много эмоций ты выдаешь на съемочной площадке, а потом уже ни на что сил не остается. К тому же рассмешить людей, не прожив в реальности какую-то жизненную ситуацию, над которой потом спустя какое-то время ты сам можешь поржать, гораздо сложнее, чем заставить заплакать. Так что если предложат драматическую роль, то я справлюсь!
- На что обращаете внимание, прежде чем согласиться на ту или иную роль? Сценарий, режиссер имеют большое значение?
- По-разному бывает. Может быть, что сценарий не очень, зато нравится режиссер. А может быть и плохой сценарий, и режиссер мне не нравится, а нравится команда, которая со мной сниматься будет. Но в основном, конечно, на мое решение влияет именно сценарий.
- В каких проектах в ближайшее время предстоит поработать?
- Никогда ни о чем таком не говорю.
- Из суеверия?
- Нет, тут другое. Это как говорят: «Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах». У нас в работе столько сейчас сложностей в силу разных обстоятельств…
- Но сами же говорили, что у вас плотный график...
- Да, плотный. До конца года выйдет несколько фильмов и сериалов с моим участием. К тому же я продолжаю записывать новые песни - программа с ними прекрасно заходит людям на корпоративах. Ну и активно сотрудничаю с телеканалом «Суббота» в качестве ведущей. Это так кратко, без деталей...
- А не хотелось снять какой-то фильм в качестве режиссера? Или, может, стать продюсером?
- Я 15 лет проработала директором клуба и была режиссером театрального коллектива. Но я всегда хотела играть и пока не наигралась. Вот наиграюсь, может, тогда. А пока есть где разгуляться.
«У НАС ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ!»
- Как вы относитесь к своей популярности? Ведь наверняка часто бывает, что кто-то может подойти, обнять, сказать: «О, давай сфоткаемся!»
- Панибратство редко бывает, если только на корпоративе может кто-то подойти... Но я спокойно отношусь к такому, это часть профессии. Когда подходят - значит, все хорошо, значит, узнают. (Улыбается.) Вот когда перестанут подходить - это уже будет проблема...
- А как же отдыхать при такой занятости и таком узнавании?
- Отпуск у меня пока не планируется, я вся в работе. Возможно, если отодвинутся какие-то съемки, куда-то поедем отдохнуть с мужем. Но я за то, чтобы работать!
- Если отпуск случается, то как время проводите?
- Я - не активный человек, я человек-овощ! (Смеется.) С книжкой на пляже в шезлонге буду лежать. И если не сильно жарко, то могу походить по достопримечательностям, но одна, без экскурсии. Просто в интернете посмотрим про интересные места, которые рядом, и прогуляемся туда.
- Вы как-то признались, что с мужем абсолютно разные по характеру. В жизни это не мешает?
- Так это же, наоборот, прекрасно: противоположности притягиваются! Скучно же, когда все пресно. Я его завожу - он меня успокаивает, мы в тандеме работаем! (Смеется.) Он безумно спокойный в силу своего воспитания, в силу своего менталитета. А я, наоборот, взрывная.
- Творческим людям, наверное, и нужен такой партнер, который будет успокаивать и заземлять?
- Когда я начинаю заводиться с пол-оборота, муж всегда мне говорит: «Релакс!» Сразу успокаивает. Тем более что мы домашние обязанности друг за другом не закрепляем. Стефано никогда мне не скажет: «Что ты сегодня приготовила?» Он раньше меня встает, потому что ему надо рано рабочие вопросы решать, и завтраки всегда он готовит. А на ужин приглашает в ресторан. Так что у нас нет бытовухи, которая бы давила, все очень естественно происходит в том плане, что друг для друга хочется что-то делать и друг о друге заботиться. Я, например, не могу сказать, что я вот такая несчастная: стираю его вещи. Ни разу не стирала - загрузила в стиральную машинку, да и все! Мне это не в тягость — это так, между делом. Вообще, вы знаете, у нас идеальные отношения. Я впервые встретила такого человека, который берет на себя всю ответственность.
- То есть вы не лидируете в семье?
- А у нас нет такого, чтобы кто-то эту пальму лидерства пытался завоевывать. Мы настолько погружены в работу, что, когда видимся, хотим максимально общаться друг с другом. Но в глубине души я, конечно, понимаю, что Стефано морально сильнее и даже взрослее меня.
- Какие фильмы с вашим участием ему нравятся? Смеетесь вместе над комедийными персонажами?
- У меня роли в основном характерные. И он в силу своего менталитета не всегда понимает наш юмор. Потому что, во-первых, он здесь в России только пять лет живет, во-вторых, я часто играю женщин из глубинки, и там своя природа существования. То есть весь зал может хохотать, а он не поймет. Наши-то зрители даже в одной какой-то фразе героини могут узнать свою маму, тетю… В общем, много чего он тут пока не понимает. Приходится объяснять!