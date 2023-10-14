Лучшая актриса по версии ВЦИОМ Пересильд поблагодарила россиян за любовь и доверие
Актриса, слетавшая в космос для съемок первого в истории фильма, действие которого происходит в невесомости, Юлия Пересильд поблагодарила россиян за поддержку и любовь. В результате опроса ВЦИОМ Пересильд была признана лучшей актрисой страны.
«Я бы хотела сказать спасибо. Спасибо за любовь и доверие. Новость застала меня в театре на репетиции, в работе — а значит, все правильно», — поделилась Пересильд с Daily Storm.
По результатам опроса ВЦИОМ Юлия Пересильд и Константин Хабенский — лучшие российские актеры в 2023 году. За них отдали голоса 11 и 12% соотечественников.
Среди мужчин второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков, набрав по 11% голосов. Среди женщин второе место у Светланы Ходченковой (5%), третье — у Елизаветы Боярской (4%).