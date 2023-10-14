Умер американский актер Марк Годдар, звезда "Затерянных в космосе"

10 октября ушел из жизни актер кино и телевидения Марк Годдар, Дон Уэст из культового научно-фантастического сериала "Затерянные в космосе".

© Российская Газета

Годдар сыграл Уэста, ставшего кумиром американских мальчишек, в оригинальном шоу 1960-х, и далее появился в полнометражке 1998-го и в коротком метре 2015-го "Затерянные в космосе: Эпилог".

Всего на счету артиста более полусотни фильмов и сериалов: "Сверхъестественное" 2010-го, "Странные захватчики", "Каскадеры", "Улицы Сан-Франциско", "Барнаби Джонс", "Перри Мейсон" 50-х, "Дымок из ствола", мыльная опера "Одна жизнь, чтобы жить".

Годдар скончался на 88-м году жизни в Массачусетсе от легочного фиброза. Об этом сообщила в соцсети его вдова Эвелин. Летом, как она рассказала, актера госпитализировали с пневмонией - сразу после празднования дня рождения. В больнице выяснилось, что у Годдара последняя стадия фиброза, и это не поддается лечению.