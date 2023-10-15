«Не ожидал». Звезда «Курьера» высказался о разводе

Звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский высказался о разводе с женой Ириной, с которой прожил 17 лет. По словам мужчины, известие о том, что спутница жизни решила расстаться с ним стало для него как гром среди ясного неба, хотя предпосылки к разрыву наличествовали.

© Кадр из фильма "Курьер"

Развод состоялся в прошлом году. В какой-то момент отношение жены изменилось.

«Не ожидал вообще ни разу, — сказал Дунаевский — Жена вдруг сказала, что хочет пожить отдельно, но в итоге никуда не ушла. И мы как-то странно жили — "отдельно", но "вместе"».

В интервью для журнала «Жизнь» мужчина отметил, что временно переписал купленную им квартиру на Ирину и в итоге ему пришлось съехать. По мнению Дунаевского, теперь уже бывшая жена изменяла ему с массажистом. Развод ознаменовался скандалами, свидетелями которых были общие дети.

«Она подала на развод, подала на алименты, получила положительное решение, и нас развели, - сказал 54-летний мужчина. - Сумма назначенных алиментов — треть от моих «миллиардов»».