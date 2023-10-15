Умерла актриса Ширли Джо Финни

Умерла актриса из "Хижины дяди Тома" Ширли Джо Финни
10 октября в Лос-Анджелесе скончалась американская актриса театра, кино и телевидения и режиссер Ширли Джо Финни.
Причиной смерти 74-летней артистки стала "тяжелая болезнь".
Некролог опубликован в аккаунтах в социальных сетях ее театра "Фонтан". Как позже уточнили СМИ, у актрисы был рак. Диагноз Финни поставили восемь месяцев назад.
Ширли Джо Финни родилась 14 июля 1949 года в Калифорнии. На экране дебютировала в начале 70-х: "Полицейская история", "Женщина-полицейский", "Печальный рыцарь", "Морк и Минди", "Блюз Хилл-стрит", "Отряд одного", "Хижина дяди Тома" (тетушка Хлоя) 1987-го, другие.
Работала как театральный режиссер и режиссер ТВ, дебютировав в качестве постановщицы в 1990 году коротким метром "Гармония".