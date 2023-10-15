Повар Криса Хемсворта рассказал, чем питается актер каждый день

В беседе с news.com.au личный повар Криса Хемсворта сообщил, что у актёра по последним анализам – большие шансы заболеть болезнью Альцгеймера.

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Из-за этого меню артиста составили максимально сбалансированным. В него включили много полезных продуктов.

Каждый день Хемсворт съедает один большой и сытный салат. В его составе есть сырые и варёные овощи, а также ферментированные продукты, семечки, орехи, большое количество полезных жиров с кусочком стейка. Иногда его заменяют на рыбу.