Повар Криса Хемсворта рассказал, чем питается актер каждый день
В беседе с news.com.au личный повар Криса Хемсворта сообщил, что у актёра по последним анализам – большие шансы заболеть болезнью Альцгеймера.
Из-за этого меню артиста составили максимально сбалансированным. В него включили много полезных продуктов.
Каждый день Хемсворт съедает один большой и сытный салат. В его составе есть сырые и варёные овощи, а также ферментированные продукты, семечки, орехи, большое количество полезных жиров с кусочком стейка. Иногда его заменяют на рыбу.
Мышечную массу Хемсворт набирает без спортивных добавок. Он есть много мяса, приготовленного на гриле. Также актёр придерживается средиземноморской диеты.