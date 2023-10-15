Умер актер из "Приключений бравого солдата Швейка" Станислав Радван

14 октября ушел из жизни Станислав Радван. Радван - польский актер, режиссер, писатель и известнейший композитор, лауреат десятков музыкальных и литературных наград.

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Станислав - младший брат именитого музыканта Юзефа Радвана, дядя актрисы Анны Радван и бывший муж актрисы Дороты Сегде.

Исполнитель скончался в Кракове на 85-м году жизни, сообщили в "Старом театре".

Радван родился в деревне Бенькувка. В 1966-м окончил Краковскую государственную высшую музыкальную школу, после прошел стажировку в Париже. Еще во время учебы начал работать музыкальным руководителем городского театра. В середине 70-х был музруководителем варшавского театра "Атенеум". С 1977-го - в "Старом театре".

Станислав Радван работал с большинством ведущих польских режиссеров, его музыка звучит в десятках постановок, сериалов и кинокартин: "Секс-подростки", "Баллада о красном цвете", "Шрам", "Кража", "Больница преображения".