"Это самое простое". Садальский рассказал, как актеры плачут в кадре

«Плакать в кадре — это элемент профессии, это элементарно. Я, когда начинал тренироваться, репетировать, вспоминал маму в гробу. Это в начале своей карьеры. А потом уже это какие-то кнопки, для меня это самое легкое. Я знаю, что Костя Райкин, когда с Мариной Нееловой играли этюд, в карман прятал себе нашатырный спирт. Юра Богатырев лук резал, он даже в «Кинопанораме» показывал, как лук резал. Но это вначале своей карьеры. А теперь эти артисты блистательно умеют плакать. А начинали вот так. Это самое простое — заплакать в кадре. Сейчас — три секунды, я могу тут же обреветься. Каждый артист, который прошел школу театральную, это может», — сказал он.