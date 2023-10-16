«Мы часто репетировали на Воробьевых горах»: Дмитрий Сергин прогулялся по Москве

Как актер житель нашего округа Дмитрий Сергин известен по многочисленным фильмам и сериалам «Люба, дети и завод», «Московская сага», «Кремлевские курсанты» и др.

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В последнее же время Дмитрий реализует себя на режиссёрском поприще. В этом качестве он не раз удостаивался наград на престижных фестивалях. Мы прогулялись с Дмитрием Сергиным и его семьёй по Поклонной горе и узнали об их любимых местах на западе Москвы.

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Воля случая

– Дмитрий, знаю, что одни из самых ярких событий в вашей жизни связаны с улицей Пырьева в Раменках.

– Да, я долго жил на этой улице, названной в честь великого нашего режиссёра. И именно в ту пору я поступил в театральный институт имени Щепкина. До этого я учился в другом институте – на менеджера компьютерных технологий, но даже не понимал, что я там делаю. Я уже был на втором курсе, когда, вместо того чтобы поехать к себе на учёбу, вдруг поехал... в театральный институт. То художественное безумие, восхитительная и очаровательная дурь, которые я там увидел, меня покорили! Помню, вернулся на Пырьева и долго не шёл домой: кружил по району, гулял рядом с «Мосфильмом», дошёл даже до Воробьёвых гор. Помню это ощущение – впервые я дал себе волю расправить крылья и полетать. Кстати, и готовился к поступлению в 1999 году я именно на Воробьёвых горах. И поступил – при конкурсе 120 человек на место.

Сакральное место

– Какие ещё места в Западном округе вас вдохновляют?

– Очень люблю Тропарёвский лесопарк, особенно лесную его часть – экологическую тропу. Могу долго-долго гулять по этим местам. Там у меня всегда наступает умиротворение. Мы часто туда ходим с семьёй. Особенно нашу дочку умиляет, что там живут смешные белки, – она их обожает.

– Одним из самых важных для вас мест вы однажды назвали Поклонную гору.

– Для нашей семьи это действительно сакральное место. Тем более сегодня, когда идёт спецоперация и Россия борется с нацизмом. Дай Бог мужества и сил нашим братьям, которые в эти минуты защищают нашу землю, нашу память, нашу Родину.

Каждое 9 Мая с моей любимой супругой Мириам мы берём с собой сына и дочь, покупаем цветы и поздравляем ветеранов на Поклонной горе. Я всегда старался прививать детям любовь и благодарность к нашему прошлому, как это делали и мои родители.

Человек будущего