Скандальная актриса из "Мамочки-маньячки" умерла накануне своего 77-летия

16 октября, накануне своего 77-летия, ушла из жизни Сюзанн Сомерс, неоднозначная и крайне многогранная персона.

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Сомерс - актриса кино и телевидения, продюсер, сценаристка, писательница, поэтесса, певица, костюмерша, телеведущая и вообще все, что угодно. А также миллионерша.

Сюзанн, помимо прочего, сыграла Крисси Сноу в классическом ситкоме "Трое - это компания", гигантском телехите, породившем щедрую франшизу. Марк Уотни, герой "Марсианина" Вейера, в оригинальной книге коротает время за просмотром шоу, время от времени делясь своими наблюдениями насчет контента. Роман стал бестселлером, что придало ситкому еще одну волну популярности.

О кончине актрисы, от имени ее семьи, сообщил СМИ представитель Сомерс. Она "мирно скончалась" утром в воскресенье в своем доме после 23-летнего сражения с агрессивной формой рака груди.

Отметим, что Сюзанн, написавшая несколько книг по теме, была сторонницей и пропагандисткой т.н. альтернативных методов лечения рака, за что подвергалась суровой критике. В частности, узнав о своем диагнозе, артистка отказалась от химиотерапии и лампэктомии.