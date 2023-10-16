Актер Соколов: хорошее кино в России можно увидеть на кинофестивалях

"Есть такая хорошая поговорка. Мне говорил Володарский Эдуард Яковлевич , был замечательный сценарист, драматург, что по хорошему сценарию можно снять плохое кино, а по плохому сценарию никогда хорошее не снимешь", — отметил Соколов.

Артист также отметил, что четыре года назад он проводил конкурс сценариев на детское кино, в ходе которого из двух тысяч заявок удалось отобрать только четыре-пять. При этом, по его мнению, в России есть множество талантливых работ, которые не доходят до большого экрана. Увидеть их можно только на кинофестивалях. Соколов также напомнил о проведении Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. В.С. Ланового в "Артеке".