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Актер Соколов: хорошее кино в России можно увидеть на кинофестивалях

Новое кино в России снимается по задумкам тех, кто спонсирует кинокартины, сказал в интервью интернет-изданию "Абзац" актер, режиссер, продюсер, педагог, народный артист России Андрей Соколов.

Актер Соколов: хорошее кино в России можно увидеть на кинофестивалях
© Газета.Ru

"Есть такая хорошая поговорка. Мне говорил Володарский Эдуард Яковлевич, был замечательный сценарист, драматург, что по хорошему сценарию можно снять плохое кино, а по плохому сценарию никогда хорошее не снимешь", — отметил Соколов.

Артист также отметил, что четыре года назад он проводил конкурс сценариев на детское кино, в ходе которого из двух тысяч заявок удалось отобрать только четыре-пять. При этом, по его мнению, в России есть множество талантливых работ, которые не доходят до большого экрана. Увидеть их можно только на кинофестивалях. Соколов также напомнил о проведении Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. В.С. Ланового в "Артеке".

"Это фестиваль — долгожитель, который внесен в книгу рекордов Гиннесса. Фестиваль, через который прошло не одно поколение", — сказал артист.

16 октября сообщалось, что российский киновед Наталья Нусинова получила почетную награду на итальянском кинофестивале немого кино Le Giornate del Cinema.

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