Порнозвезда рассказала о самой необычной сцене в своей карьере

Энн рассказала, что однажды на съемках сцены фильма для взрослых она упала с лошади. По словам порнозвезды, в этом фильме она играла бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, а ее партнер, актер Гай Де Сильва — Барака Обаму. Съемки проходили в каньонах Лос-Анджелеса, и пара должна была вместе кататься на лошади. При этом дрессировщик предупредил находившихся на площадке людей о том, чтобы они не кричали и тем самым не напугали животное.