Порнозвезда рассказала о самой необычной сцене в своей карьере

Звезда фильмов для взрослых рассказала о самой необычной сцене в своей карьере
Знаменитая американская порноактриса Лиза Энн раскрыла самую необычную сцену в своей карьере. Подробностями она поделилась в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.
Энн рассказала, что однажды на съемках сцены фильма для взрослых она упала с лошади. По словам порнозвезды, в этом фильме она играла бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, а ее партнер, актер Гай Де Сильва — Барака Обаму. Съемки проходили в каньонах Лос-Анджелеса, и пара должна была вместе кататься на лошади. При этом дрессировщик предупредил находившихся на площадке людей о том, чтобы они не кричали и тем самым не напугали животное.
«Режиссер закричал "Мотор!" так громко, что лошадь сорвалась с места, я упала с ее спины, Гай тоже упал. Мы не пострадали, но ситуация все равно была тревожной», — вспомнила гостья подкаста.
Она добавила, что после инцидента режиссер отказался от идеи снять актеров на лошади, однако животное все-таки решили использовать в кадре.
«Мы снимали сцену на сене, и лошадь постоянно подходила к нам и брала сено», — рассказала Энн.