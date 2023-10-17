Звезда фильма «Любовь и голуби» объяснила, почему ушла из кино

После съёмок фильма «Любовь и голуби» артистка исчезла с экранов. В эфире телепрограммы «Секрет на миллион» она отметила, что после премьеры картины ей стало поступать много предложений о работе.

© Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Однако Лада Сизоненко отказывалась от них, потому что решила стать моделью. За время своей карьеры ей удалось поработать с Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым.

При этом Сизоненко часто ходила на пробы в кино. Ей приходилось быть жёсткой, чтобы сказать «нет». Например, один раз она пролистнула сценарий, а там «без трусов, эротическая сцена».