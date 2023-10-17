Актер Михаил Кремер — об искусстве и главной роли в новом проекте

23 октября в 19:30 на телеканале ТВ-3 стартует показ новой мистической комедии «Стой! Не то мама будет гадать». Этот проект расскажет историю удачливого полицейского Артема, в жизнь которого неожиданно вторгнется мама-экстрасенс. Теперь они будут раскрывать преступления вместе, используя логику, многолетний опыт и сверхъестественный дар.

© Andrei Ivanov

Владивостокский актер Михаил Кремер исполнил в картине «Стой! Не то мама будет гадать» главную роль.

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О том, каким получился новый сериал на ТВ-3, а также о собственных мечтах и отношении к родному городу – в его новом интервью на «ФедералПресс».

С кем из актерской команды вам понравилось работать больше всего?

— Мне понравилось работать с Ингой Оболдиной – она как старший товарищ, с ней очень комфортно было работать. У нас большая часть сцен была с ней, это как подарок нам обоим. И еще очень понравилось работать с Нино Нинидзе, потому что мы с ней сразу нашли общий язык, и нашу с ней линию мы отыграли, я считаю, достойно. Да и со всеми ребятами было комфортно работать, я выделил тех, с кем подружился.

Сериал про экстрасенсорику, сами верите в такое?

— Я верю больше в удачу, в совпадение, в везение. Возможно, это тоже экстрасенсорика. Но так, чтобы я пришел к кому-то и мне погадали – нет. Хотя это я такой скептик. Люди разные бывают.

Вы родом из Владивостока, расскажите, какие воспоминания у вас о городе? Часто приезжаете домой?

— У меня в этом городе прошло все детство – более зрелое детство. Часто вспоминаю про спидвей – люблю это. Друзей своих вспоминаю, родной район. Раньше старался приезжать раз в год, сейчас – раз в два года. Как есть время – я приезжаю.

Можете назвать топ-5 мест в Приморье, которые советуете посетить всем?

— Я рекомендую всем, кто летом приезжает, сходить на спидвей. Вообще, увидеть, что это такое – на стадион «Авангард», обязательно. Погулять по центру города, Корабельной набережной тоже рекомендую. И еще – Нагорный парк, это для меня открытие, очень красивые виды и ракурсы открываются из этого парка. На Русский остров съездить покупаться летом. Я видел, там ходят лисы. Сходить в театр оперы и балета, да и просто погулять по набережной, по центру – тоже классно.

В последние несколько лет Владивосток часто становится площадкой для съемок. Чего не хватает приморской столице для кинематографа?

— Да, Владивосток часто становится площадкой для съемок, но я не знаю, чего не хватает. Видимо, дальнее расстояние – всем кинематографистам приходится везти всю аппаратуру с собой. Мне кажется, если бы здесь были ренты аппаратуры, всякого оборудования – то это привлекло бы еще больше сюда кинематографистов для съемок – а это важно для обмена опытом с местными ребятами, которые стараются что-то делать. Но это все большие деньги – и с собой везти все оборудование, чтобы здесь создавать. Я не знаю, кто возьмется занять нишу кино во Владивостоке, но локации здесь превосходные – здесь можно снимать очень много и на разные темы.

Давайте помечтаем. Если вам предложат снять фильм во Владивостоке, о чем бы он был?

— Меня интересуют очень разные темы. Вплоть до того, что снять про саммит – как это все создавалось, как преображался город. Или зайти в 90-е и снять кино про бандитский Владивосток – криминальную историю России и Владивостока в том числе. Куча всяких мыслей – про какие-то простые, но интересные штуки. Еще хотел бы снять проект о Черепкове Викторе Ивановиче – он очень много сделал для Владивостока.

Есть ли у вас мечта о какой-либо роли? Или о съемках с кем-либо из легендарных актеров?