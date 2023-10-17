Год Мишель Йео: малазийская актриса, получившая премию "Оскар", присоединяется к МОК

Перед Мишель Йео открылась новая веха в карьере.

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Малазийская актриса Мишель Йео, обладательница первого "Оскара", присужденного азиатской женщине за роль в фильме "Всё везде и сразу", была избрана во вторник членом Международного олимпийского комитета (МОК), что стало новой вехой в карьере актрисы.

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Актриса, обладательница непревзойденного стиля с преимущественно спортивным профилем, была чемпионкой среди юниоров по сквошу в своей родной Малайзии и продемонстрировала свои способности в боевых искусствах. и другие дисциплины в исполнении ролей в кино с высокими физическими требованиями, отчасти благодаря своему прошлому в танцевальном мире.

Йео, родившаяся в Малайзии 61 год назад, в этом году стала первой азиаткой, получившей премию "Оскар" за роль в фильме"Всё везде и сразу". Это был профессиональный кульминационный момент для актрисы после десятилетий попыток занять свое место в первой мировой киноиндустрии с тех пор, как она начала сниматься в возрасте двадцати лет.

До этого Йео с детства обучалась балету, изучая эту дисциплину как в Малайзии, так и в Великобритании, куда она переехала со своими родителями в возрасте 15 лет, чтобы в конечном итоге поступить в балетную программу Королевской академии танца в Лондоне.

Травма позвоночника прервала ее карьеру профессиональной танцовщицы, переключив ее внимание на мир хореографии, искусства и моды. В 1983 году в возрасте двадцати лет она завоевала титул "Мисс Малайзия".

Конкурс красоты открыл ей двери в рекламный и киносектор, а рекламный ролик с участием Джеки Чана послужил платформой для того, чтобы она в конечном итоге стала постоянной звездой гонконгских боевиков.

Ее первое международное признание пришло после участия в фильме о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" (1997), где она отмечает, что выполнила все свои боевые сцены. Тренировки, которые впоследствии пригодятся ей в ленте Энга Ли о боевых искусствах "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (2000), в которой она сыграла главную роль. что принесло ей номинацию на премию BAFTA.

Йео, которая уверяет, что у нее не раз возникало искушение отказаться от актерской карьеры, призналась в интервью журналу Time, который назвал ее в 2022 году "иконой" года, что она всегда находила причины, не делать этого.

Позднее она снялась еще во многих известных фильмах, таких как "Мемуары гейши" (2005 г.) или "Леди" (2011 г.), в котором она сыграла лауреата Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи, бывшего лидера бирманской демократической партии, ныне заключенного в тюрьму военными.

Мишель Йео также снималась в таких фильмах, как "Кунг-фу панда 2", "Трансформеры: Восхождение Звероботов" или "Миньоны: Грювитация", "Аватар 2".

После своей победы на последней церемонии вручения премии "Оскар" Йео, которая также является продюсером и послом доброй воли ООН, заявила во время визита в свою родную Малайзию, что это была "невероятная поездка на американских горках" с момента съемок фильма в прошлом году до церемонии награждения..