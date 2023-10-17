Павел Киселев, снявший "Улицы разбитых фонарей", умер в 53 года

14 октября ушел из жизни Павел Киселев, известный по работе над рядом российских криминальных сериалов и разножанровых кинокартин.

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Киселев, родившийся в 1970-м году, карьеру оператора начал в 2010-м - на четвертом сезоне шоу "Литейный", после снимая его седьмой и восьмой сезоны.

В фильмографии артиста - криминальная лента с Александром Половцевым "Зимний круиз", боевик "Белая стрела. Возмездие", мелодрама с Сергеем Горобченко "Счастье наполовину", "Чужая", триллер "Не буди меня".

Киселов постоянно работал на франшизе "Условный мент" - начиная с первого сезона, снимал "Улицы разбитых фонарей" в 2012-м, "Великолепную пятерку", "Шефа", "Чужой район", "Ментозавров", "Шпильки", другие сериалы.