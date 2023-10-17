Звезда фильма «Любовь и голуби» ушла из кино из-за карьеры модели

Звезда фильма «Любовь и голуби» Лада Сизоненко ушла из кино из-за карьеры модели
Российская актриса и модель Лада Сизоненко, известная по фильму «Любовь и голуби», в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, почему решила уйти из кино.
По ее словам, в 12 лет она случайно попала на пробы в комедию. Несмотря на то, что фильм приобрел большую популярность, Сизоненко все-таки отказалась от карьеры актрисы, так как захотела быть моделью.
Впоследствии Сизоненко работала с известными российскими дизайнерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.
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