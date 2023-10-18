Дмитрий Харатьян рассказал о ближайших проектах

«С возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану. Где-то мелькнуть, засветиться, сняться ради того, чтобы сняться, — это точно не моя цель», — пояснил он.