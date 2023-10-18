Милли Бобби Браун сообщила о проблемах с доверием из-за ранней славы

Актриса Милли Бобби Браун призналась в интервью с изданием Glamour, что у нее есть проблемы с доверием.

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19-летняя Милли Бобби Браун объяснила, что проблемы с доверием у нее возникли из-за того, что она росла ребенком-звездой. Артистка отметила, что с детства находится в центре внимание. Из-за этого она часто подвергается критике внешности и поступков.

Милли Бобби Браун призналась, что такое давление очень негативно влияет на ее эмоциональное состояние и подрывает ментальное здоровье. Из-за этого артистка стала замкнутой.

«Это печально. У меня есть проблемы с доверием и друзьями. У меня их не так уж много, потому что я отгораживаюсь от многих людей», — поделилась актриса.

В августе стало известно, что Милли Бобби Браун разработала аромат Wildly Me в сотрудничестве с швейцарским парфюмерным домом Givaudan. Актриса призналась, что посвятила парфюм «своему выходу во взрослую жизнь». В композиции Wildly Me звучат ноты бергамота, шалфея, фиалки, пурпурного ириса, цветущей глицинии и лаванды. Цена парфюма варьируется от $24 до $65.