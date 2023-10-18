Не только Саша Белый: 10 главных ролей Сергея Безрукова

Певец Владимир Высоцкий, фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011 год) Долгое время было неизвестно, кто сыграл в фильме Высоцкого — на съемочной площадке Безруков появлялся в сложном гриме, и его было не узнать. Общественность гадала, что это могли быть Владимир Вдовиченков, Алексей Кравченко, Павел Деревянко и другие. Личность актера была раскрыта лишь через четыре месяца после премьеры в эфире «Вечернего Урганта». Над сложнейшей маской из воска и пластилина с учетом мельчайших деталей лица и мимики Высоцкого около полугода работал художник Петр Горшенин. Ежедневно в течение четырех часов к лицу Безрукова прикреплялись отдельные детали маски — нос, лоб и так далее. На изготовление грима из бюджета фильма было потрачено около $30 тыс. По словам актера, сначала он отказался играть Высоцкого из-за высокой ответственности, а через год все же согласился. Перед выходом ленты Безруков дал сайту kp.ru интервью инкогнито, в котором объяснил, почему не хотел раскрывать свою личность: «Не хочу, чтобы мой актерский имидж влиял на образ героя, которого мне посчастливилось сыграть. Если бы я играл со своим лицом – это очень отвлекало бы зрителя. Вот актер, он играл этого, этого, этого… У тебя его лицо ассоциируется с другими ролями. И это мешает. Не надо. Здесь Высоцкий — и больше никого. Пусть люди смотрят картину о Высоцком».