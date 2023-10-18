Ознобихин рассказал о «Реальных пацанах» и своей популярности

23 октября на канале ТНТ стартует заключительный и прощальный сезон «Реальных пацанов». Знаменитый старший лейтенант Игорь Сергеевич, популярный актер Игорь Ознобихин поделился, о чем будет новый сезон и рассказал, какие впечатления остались от участия в шоу «Новые звезды в Африке».

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Игорь, какие эмоции испытываете по поводу того, что новый сезон «Реальных пацанов» – прощальный?

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— В основном во мне преобладают позитивные эмоции, но, конечно, немного грустно, что наша история подходит к концу.

Что ждет зрителей в новом сезоне «Реальных пацанов»?

— Много юмора! Плюс этот сезон посвящен деревенской жизни, на съемках я испытал много ностальгии: окунулся в свое детство, когда был маленьким и приезжал к бабушке. Думаю, часть аудитории тоже проникнется этой атмосферой.

Как считаете, какие главные ценности сериала. Чему он учит?

— В первую очередь это развлекательный проект, и цели учить кого-то нет. Мы развлекаем зрителей. Но в то же время сериал наполнен широким спектром ценностей, прежде всего – уважение к старшим и к людям в целом. В сериале также присутствует негласный призыв: нужно быть активным и целеустремленным, не стоять на месте, и тогда многое будет по плечу!

Роль участкового в сериале принесла вам мегапопулярность, кого бы еще хотели сыграть в будущем?

— У меня нет цели и мечтаний, что я обязательно сыграю, например, роль героя пьесы Шекспира. Если мне предложат роль, где я буду органичен, то я с удовольствием сыграю. И я как самурай, нет цели – есть только путь. По этому пути и иду и куда-то обязательно приду.

Останавливали ли вас когда-нибудь полицейские на дорогах и помогала ли в таких случаях роль в «Реальных пацанах» избежать проблем с правоохранителями?

— Чтобы были проблемы, нужно что-то нарушить (улыбается. – Прим. ред.). Я стараюсь соблюдать правила, в том числе и ПДД. Как автолюбитель, я часто езжу, сотрудники ДПС меня останавливают и часто узнают.

Другая сторона – у меня есть небольшая профдеформация: я изначально уверен, что меня узнают, поговорят и отпустят. Бывают случаи, когда меня не узнают, я точно знаю, что ничего не нарушал, но начинаю нервничать, потому что теперь нужно вести себя по-другому.

Вы недавно участвовали в шоу «Новые звезды в Африке», как вам такой опыт? Хотели бы повторить?