Дмитрий Нагиев играет бандита Кекчупа в новом комедийном сериале
Российский телеканал СТС сообщил о старте съёмок новой многосерийной приключенческой комедии "Кто быстрее?" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Герой Нагиева - бывший зэк по прозвищу Кекчуп, который попадает в аварию на своём внедорожнике. "Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и даёт странные вводные: "Геленджик" и "русалка". Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Они не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы", - сообщает синопсис.
В ролях также: Ольга Медынич, Анна Банщикова, Катя Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин, Сергей Муравьёв, Егор Губарев, Маргарита Галич, Бекзат Достаев, Нургис Турсынбай, Роман Мелдерс, Алексей Шильников и другие актёры.
Съёмки проходят в Санкт-Петербурге. В сериале будет восемь эпизодов. Дата выхода пока неизвестна.