Нагиев играет бандита Кекчупа в новом комедийном сериале

Герой Нагиева - бывший зэк по прозвищу Кекчуп, который попадает в аварию на своём внедорожнике. "Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и даёт странные вводные: "Геленджик" и "русалка". Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Они не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы", - сообщает синопсис.