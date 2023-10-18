18 октября культовый актер Жан-Клод Ван Дамм празднует 63-й день рождения. "Рамблер" собрал самые интересные факты из жизни и карьеры бельгийского красавчика.

Звезда балета

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18 октября 1960 года в Бершем-Сент-Агате, Брюссель, Бельгия, на свет появился будущий Ван Дамм Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. (Он использовал сценический псевдоним «Фрэнк Куджо», прежде чем остановился на Ван Дамме.) Ван Дамм, называющий себя «ботаником», в юности изучал каратэ и балет, последний в течение пяти лет. Он сказал, что его отец посоветовал ему заняться каратэ, чтобы Ван Дамм в очках смог стать сильнее. Но Ван Дамм также сказал, что балет очень помог его способностям в боевых искусствах и присутствию на экране.

«Меня всегда привлекал балет из-за ловкости, растяжки, грации и того факта, что ты можешь контролировать себя, не показывая никакой боли на лице», — сказал Ван Дамм газете «Чикаго Трибьюн» в 1993 году. «Я смешал грацию и движение с силой каратэ. Это мне очень помогло в моих фильмах».

Жан-Клод работал вышибалой у Чака Норриса

Ван Дамм управлял тренажерным залом в Брюсселе и добился успехов в бодибилдинге и моделинге, но ему хотелось сниматься. Когда ему было чуть больше 20 лет, он отправился покорять в Голливуд. В перерывах между кастингами парень работал водителем такси, официантом и вышибалой в баре Woody's Wharf, принадлежавшем иконе боевых искусств Чаку Норрису.

Ван Дамм однажды вызвал Стивена Сигала на драку в доме Сильвестра Сталлоне

По словам Сильвестра Сталлоне, драка между двумя звездами боевиков едва не произошла за кадром. В 1997 году Сталлоне пригласил Ван Дамма и актера Стивена Сигала на домашнюю вечеринку в свой дом в Майами. В какой-то момент Ван Дамм выразил раздражение тем, что Сигал ранее утверждал, что может победить Ван Дамма в бою. Ван Дамм потребовал, чтобы Сигал последовал за ним на улицу, чтобы уладить этот вопрос, чего, по словам Сталлоне, Сигал избежал. Позже они были в ночном клубе, когда Ван Дамм снова столкнулся с Сигалом, который, по словам Сталлоне, ускользнул «как Гудини».

Жан-Клоду Ван Дамму посвящены две скульптуры