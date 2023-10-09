Тайна Волан-де-Морта: зачем сыгравший его актер носил женское белье

На протяжении первых трех фильмов франшизы «Гарри Поттер» темный волшебник, известный как Лорд Волан-де-Морт (Рэйф Файнс), нависает над всей историей, как темное, вездесущее облако.

© Кадр из фильма

В ходе сюжета зрителям постоянно напоминают об опустошении и смерти, которые он нанес волшебному миру на пике своего могущества, и, несмотря на то, что к моменту начала истории Гарри его не было уже 11 лет, большинство людей все еще отказываются произносить его имя только из страха.

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Помимо огромной власти, которую Волан-де-Морт представляет во франшизе «Гарри Поттер», персонаж источает невероятный страх, который еще больше усиливается талантливой игрой Рэйфа Файнса. Хотя, возможно, если бы вы заглянули под его мантию, он не был бы таким устрашающим.

Как выяснил "Рамблер", во время интервью «Watch What Happens Live с Энди Коэном», актер Рэйф Файнс признался, что ему приходилось носить колготки и другие женские предметы гардероба, когда он был в костюме Волан-де-Морта.

Костюмеры не хотели видеть обнаженные голени Волан-де-Морта, поэтому им нужен был слой под мантией, который был бы облегающим и ненавязчивым. Актер рассказал, что, поэтому он начал носить колготки под мантией, чтобы но они жутко его раздражали, потому как то и дело сползали.

"Поэтому я сказал костюмерам, что мне нужен пояс с подвязками для ног. Я на самом деле носил чулки и пояс с подвязками. Потом я подшучивал над дублерами, говоря: "Так ребята, давайте серьезно поработаем!" и игриво приподнимал мантию показывая ногу", — рассказал актер, сыгравшего одного из самых устрашающих персонажей в кино.

Ведущий Энди Коэн пошутил, что получается Волан-де-Морт носил под мантию женскую одежду и был, по факту, трансвеститом.

"Ну конечно!", — ответил Рэйф Файнс.

Учитывая тот факт, что персонаж Волан-де-Морта настолько устрашающий, что большинство людей даже не произносят его имени, очень забавно знать, что он, по сути, носит женское нижнее белье все время, пока он на экране.